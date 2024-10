L’ha minacciata puntato un paio di forbici appuntite sull’addome e obbligata a consegnargli i soldi che custodiva nel borsellino per poi allontanarsi verso la Via Cornalias facendo perdere le proprie tracce.

E’ quanto accaduto ieri mattina intorno alle 8.

Vittima una giovane donna che una volta libera dalla presa dell’aggressore ha subito allertato la polizia fornendo agli agenti indizi utili per le indagini.

L’uomo, infatti, Ronald Maycol Giudice, 20enne peruviano, pregiudicato e senza fissa dimora, è stato bloccato poco dopo in Via Baronia e arrestato per rapina aggravata.

Inoltre, durante queste fasi, è giunta una seconda chiamata al 113 che ha segnalato un altro tentativo di rapina ai danni di una donna che, fornendo le descrizioni dell’autore e le modalità di azione, ha permesso agli Agenti di rapportare allo stesso giovane anche questa rapina.

In questo secondo episodio la donna è riuscita però ad evitare il peggio perché, approfittando di un momento di indecisione del rapinatore, ha minacciato di chiamare la Polizia e contemporaneamente ha invocato aiuto a gran voce mettendo così in fuga il ragazzo.

Il giovane è ora rinchiuso nel carcere di Uta.