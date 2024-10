Tragedia questa mattina a Sassari, dove una donna di 58 anni è stata investita ed uccisa da un camion.

La vittima stava attraversando le strisce pedonali quando è stata centrata in pieno da un camion della ditta Angius, che sta eseguendo i lavori in viale Italia. Sotto choc l'autista, che verrà sottoposto a tutti gli accertamenti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia municipale e il 118. Ma per la 58enne, la cui identità non è stata resa nota, non c'era più nulla da fare.