Sei ore per raggiungere l’Ospedale di Nuoro per poter partorire. E’ accaduto a una donna di Desulo che ha dovuto affrontare il lungo viaggio, reso impervio dalla neve e dalle avverse condizioni metereologi che, ma anche dal fatto che il paese come del resto il territorio, da anni non può più contare sul presidio ospedaliero di Sorgono che un tempo garantiva anche il reparto di ostetricia.

Tuona dal suo profilo Facebook Gigi Littarru, il sindaco di Desulo, preparato ad affrontare le emergenze causate dalla neve ma non disposto a tacere sui rischi che gli abitanti del suo paese, e non solo, corrono per la mancanza di servizi sempre più soggetti ai tagli della pubblica amministrazione.

“Secondo voi può una partoriente fare un viaggio di sei ore per raggiungere l'ospedale di Nuoro?" dice il primo cittadino. "In Sardegna, precisamente a Desulo, accade anche questo. Mi tengo per me tutte le considerazioni e le maledizioni di rito. Siamo governati da incapaci, che puntualmente, non capiscono o non vogliono capire”.

In tanti hanno condiviso il post, appoggiato la protesta del sindaco e marcato indignazione.