Ennesimo ciclista investito questa mattina a Oristano.

Erano da poco passate le 9.30 quando una donna è stata travolta mentre attraversava l'incrocio fra via Tirso e via Sardegna in sella sulla bici a ridosso delle strisce pedonali.

A travolgere la bici una Citroen. La donna è stata trasportata in pronto soccorso. La polizia locale si sta occupando di accertare le cause dell'incidente.