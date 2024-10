Investimento di pedone in tarda mattinata, sul viale Trieste, a Cagliari. Una donna di 65 anni, mentre attraversava la strada, transitando sulle strisce pedonali, a pochi passi dal marciapiede, è stata falciata da un veicolo diretto verso la via Roma che, incurante di quanto accaduto, anziché fermarsi e prestare assistenza alla donna, si è dato precipitosamente alla fuga.

La vittima è caduta rovinosamente sull’asfalto, rimanendo ferita, per poi essere immediatamente soccorsa da un'ambulanza del 118 e trasportata al Pronto Soccorso dell'ospedale Brotzu, con assegnato codice giallo. Sul posto, il personale della Polizia Locale per i rilievi di legge e dar corso alle attività di polizia giudiziaria per la ricerca del veicolo pirata e del suo conducente.