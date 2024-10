Incidente nel pomeriggio di ieri in località Azzanì Padru. Vittima una donna alla guida di un'auto che, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo dell'auto sulla quale viaggiava uscendo fuori strada e precipitando in un fiume.

Su richiesta della sala operativa dei Carabinieri, il Comando Vigili del fuoco di Sassari ha inviato sul posto la squadra del distaccamento Vigili del fuoco di Olbia e il Nucleo Specialisti sommozzatori dal distaccamento di Porto Torres.

I soccorritori hanno messo in salvo la donna e rimosso l'auto dal fiume, scongiurando un possibile inquinamento ambientale.

Sul posto anche i carabinieri di Padru.