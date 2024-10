E’ in corso un intervento dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna per la ricerca di una donna dispersa da giovedì, 23 novembre, nel territorio comunale di Santadi, in località Terresoli.

Alle operazioni di ricerca stanno lavorando i Carabinieri, i Vigili del fuoco, i tecnici del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna, il personale dell’Agenzia Forestas, volontari del paese e il personale dell’Aeronautica militare impegnato in una ricerca aerea della zona oggetto di indagine, con due tecnici del Soccorso Alpino a bordo dell’elicottero AB 212 dell’80° Centro Combat SAR (Search and Rescue) di Decimomannu, appartenente al 15° Stormo di Cervia.

Le ricerche sospese ieri intorno alla mezzanotte sono riprese questa mattina alle 7 presso il Centro di Coordinamento allestito in una struttura pubblica messa a disposizione dall’amministrazione comunale.