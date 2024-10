Nel pomeriggio di lunedì 3 aprile, una donna di 95 anni si trovava alla guida della sua Kia Picanto nei pressi del campo sportivo del Canopoleno, quartiere Luna e Sole di Sassari, quando ha perso il controllo dell'auto andando a sbattere contro una Ford Ka e cappottando.

Alcuni passanti sono subito accorsi al luogo dell'incidente chiamando i soccorsi. Sul posto sono arrivati la polizia locale, i Vigili del fuoco e il 118. La donna, illesa, è stata comunque accompagnata in ospedale su un'ambulanza del 118 per accertamenti. Fortunatamente non aveva riportato gravi conseguenze e si riprenderà dalle botte e dallo spavento con qualche giorno di riposo.