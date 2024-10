Una donna di 49 anni, Gheorghetta Necula, romena ma residente a Bortigali, è stata ferita da un toro e incornata più volte nelle campagne del paese.

La donna è stata ricoverata in gravi condizioni nell'ospedale San Francesco di Nuoro. Ha riportato lesioni al torace e all'addome, ma non è in pericolo di vita.

Il fatto è avvenuto ieri alle 20 nell'azienda agricola del compagno della donna, vicino alla strada fra Silanus e Bortigali.

Ad allontanare il toro dalla donna, che nel momento dell'incidente stava coltivando l'orto, è stato proprio il compagno. Sul posto per i primi soccorsi è intervenuta un'ambulanza del 118 che ha successivamente trasportato con codice rosso la ferita in ospedale.

Sulle modalità del fatto indagano i carabinieri di Bortigali e dalla Compagnia di Macomer guidati dal tenente Gabriele Tronca.