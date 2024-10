In Sardegna

Una donna di 45 anni di Alghero, Rosaria Meloni, ma residente ad Assemini, è stata arrestata dai Carabinieri del nucleo investigativo del Comando provinciale di Cagliari perché è stata trovata, in seguito una perquisizione domiciliare, in possesso di 55 pasticche di ecstasy, qualche dose di cocaina, un bilancino elettronico di precisione, materiale vario per confezionamento e somma in contanti di circa cento euro ritenuta provento di spaccio.