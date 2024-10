Una donna di 39 anni, madre di tre figli, è morta dopo un intervento di ginecologia nell'ospedale Santissima Trinità di Cagliari.

I medici parlano di setticemia ma la Procura della Repubblica ha avviato una indagine contro ignoti, con l'ipotesi di reato di omicidio colposo, per fare piena luce sul decesso.

Maride Carboni, di Quartucciu è stata ricoverata il 14 dicembre scorso, poi le dimissioni, un malessere ed un nuovo ricovero sino alla morte il 27 dicembre.

Il marito della donna, Giuseppe Loddo, i 43, ha presentato un esposto in questura per sapere "come sia possibile morire così dopo un normale intervento".

La magistratura inquirente ha quindi avviato le procedure con l'acquisizione della documentazione medica e potrebbe a breve affidare l'incarico al medico legale per effettuare l'autopsia che potrebbe chiarire le cause del decesso.