Un intervento chirurgico per una frattura al collo del femore. Sarebbe routine - specie in un ospedale come il Santissima Annunziata di Sassari, primo in Sardegna per questa procedura - se non fosse per l'età dell'operata: 108 anni. L'impianto di protesi è stato eseguito domenica, lei "ha già mosso i primi passi" e probabilmente potrà trascorrere il prossimo weekend a casa, riferiscono dall'azienda ospedaliero-universitaria.

Non solo: dalle indagini condotte l'osso dell'ultracentenaria è risultato in ottima salute, senza alcun segno di artrosi. L'operazione, durata circa un'ora, è stata effettuata dall'équipe della struttura di Clinica ortopedica del plesso di viale San Pietro, diretta da Carlo Doria.

"La signora -spiega lo specialista- è arrivata nel nostro reparto sabato sera dopo un infortunio domestico, e domenica mattina è stata subito operata. Siamo intervenuti rispettando le linee guida in quel periodo di tempo, detto anche 'golden hour', che va dall'evento traumatico fino alle 48 ore successive, durante il quale vi è la più alta probabilità che un immediato trattamento chirurgico possa evitare complicanze anche gravi".

Alla signora è stata impiantata una endoprotesi biarticolare. "L'abbiamo già fatta alzare -sottolinea Doria- e l'obiettivo è consentirle un rientro a casa già da questo fine settimana. Abbiamo richiesto inoltre anche le analisi di un campione cartilagineo della testa del femore, che non presentava segni di artrosi. Una condizione che ci fa capire come i nostri centenari rappresentino un vero e proprio patrimonio per la Sardegna".

Che l'attività di traumatologia sia rilevante per l'Aou di Sassari - evidenzia una nota - è chiaro dai dati di attività della struttura di Ortopedia e traumatologia del Santissima Annunziata, diretta da Franco Cudoni.

Secondo i dati Agenas dello scorso anno, sono oltre 300 gli interventi per fratture del collo del femore e la struttura del Santissima Annunziata è la prima in Sardegna per questo tipo di operazioni. Dai dati forniti dall'Unità operativa al sesto piano dell'ospedale di via De Nicola si tratta di operazioni eseguite su over 65, tra i quali anche diversi pazienti centenari.

Grazie agli interventi per fratture di gambe, bacino, chirurgia della mano, artroscopia (oltre 80 nel 2018) e protesica (oltre 120 nel 2018), l'Ortopedia e traumatologia del Santissima Annunziata è il reparto di riferimento per la traumatologia nel Nord Sardegna. "Siamo orgogliosi di questi risultati -dichiara Nicolò Orrù, direttore generale pro tempore dell'Aou sassarese- perché, nonostante le difficoltà che quotidianamente la nostra sanità affronta, la nostra azienda dimostra di essere in grado di gestire in maniera efficiente anche pazienti delicati.

Una risposta che arriva grazie alla stretta sinergia e compartecipazione tra le due anime dell'Aou, quella ospedaliera e quella universitaria, impegnate sempre sullo stesso fronte nell'interesse dei pazienti e con la giusta attenzione alla formazione dei nostri giovani medici del domani".