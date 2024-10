Mattinata di terrore ad Assemini, in via Carmine, dove Nella Niola, una 59enne in stato confusionale e armata di coltello, oltre a rivolgere la lama contro sé stessa avrebbe ferito anche due passanti.

I due malcapitati hanno riportato lievi ferite. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Assemini, i militari del Norm di Cagliari, il 118 e la polizia locale che ha provveduto ad un T.s.o. ordinato dal Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale.

Incolume, fortunatamente, il personale intervenuto sul posto.