Una donna è stata investita da un'auto in via Predda Niedda, intorno alle 19, all'altezza dell'hotel Il Vialetto. Stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stata travolta da una Golf.

Sul posto sono intervenuti un'ambulanza del 118 e le pattuglie della Polizia locale che stanno ricostruendo l'accaduto sentendo le testimonianze della donna che era alla guida dell'auto e di altri testimoni.

La vittima dell'incidente è stata trasportata al Pronto soccorso del Santissima Annunziata.

E’ il secondo incidente in due giorni con la stessa dinamica: solo ieri un'altra donna è stata investita da un'auto in viale Porto Torres, davanti al centro commerciale Auchan, ed è ora ricoverata in Rianimazione.