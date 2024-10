E’ stata uccisa con undici coltellate Maria Bonaria Contu, la donna di 60 anni aggredita oggi pomeriggio dal vicino di casa, Ignazio Frailis, in un parcheggio di Capoterra, in località Is Olias.

Il Pm di turno arrivato da Cagliari, Paolo De Angelis, parla di omicidio premeditato. L'uomo, secondo la ricostruzione degli inquirenti, ha atteso la vittima nel parcheggio del parco di Santa Lucia: sapeva che ogni giorno andava a passeggiare lì con le amiche. L'ha affrontata all'inizio del sentiero e l'ha accoltellata una prima volta.

La donna è fuggita con le amiche, una di queste ha anche cercato di difenderla ma è stata colpita a sua volta dai fendenti, fortunatamente in modo superficiale.

Frailis ha quindi raggiunto Maria Bonaria Contu e ha infierito su di lei con il resto delle coltellate. Poi la fuga. Sul posto sono arrivati i carabinieri e le ambulanze del 118, ma ormai per la donna non c'era più nulla da fare.

Vivevano in stabili confinanti Maria Bonaria Contu e Ignazio Frailis. All'origine del delitto ci sarebbero problemi di vicinato: al momento non si conoscono i dettagli, ma pare che tra i due vi fossero da anni continue discussioni legate agli animali che aveva la famiglia della vittima.

Nulla però lasciava presagire l'epilogo tragico di oggi.

Frailis viene descritto come una persona particolarmente facile al litigio. Viveva con lo zio nello stabile in via delle Fontane. Maria Bonaria Contu abitava invece con il marito e le due figlie.