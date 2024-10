Elisabetta Taberlet, la 44enne residente nel quartiere cagliaritano di San’Elia, in casa aveva un vero e proprio market dello spaccio.

Sono stati i Carabinieri della stazione di San Bartolomeo, coordinati dalla Compagnia di Cagliari, a scoprire il bunker: trovate oltre 700 dosi di marijuana e 20 piante di cannabis, eroina e cocaina.

In piazza Lao Silesu i militari dell’Arma, seguendo e monitorando le attività dello smercio di stupefacenti, hanno deciso di perquisire la casa: per la pregiudicata sono così scattate le manette: è ai domiciliari, in attesa del rito direttissimo. La droga ovviamente è stata sequestrata.