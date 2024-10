Intorno alle 5 del mattino i familiari di una donna 41enne, originaria di Villacidro, hanno chiesto l’intervento della Polizia perché la loro sorella si era allontanata dal reparto di psichiatria dell’ospedale Santissima Trinità, dopo che i medici avevano rifiutato il ricovero, dirigendosi verso il distributore di carburante ubicato in Via Is Mirrionis, angolo Via Fontana Raminosa.

L’immediato intervento di un equipaggio della Squadra Volante è stato provvidenziale perché trovata la stessa, dopo aver danneggiato un erogatore di carburanti, con un accendino in mano ha minacciato di dar fuoco all’impianto. La paziente è stata bloccata è nella colluttazione sono rimasti lievemente feriti anche i due poliziotti che hanno riaffidato la donna ai medici del reparto.