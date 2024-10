La Polizia di Stato ha arrestato Michela Porcu, 34nne di Selargius, pregiudicata, responsabile del reato di rapina impropria. Un equipaggio della squadra Volante è intervenuto presso i grandi magazzini “La Rinascente” di via Roma in quanto gli addetti alla sicurezza avevano bloccato una donna con della merce non pagata.

I poliziotti, raggiunti gli uffici degli addetti alla sicurezza del suddetto centro, hanno identificato la ladruncola che, secondo quanto riferito, si era impossessata di alcuni prodotti poco prima per poi superare con facilità la barriera antitaccheggio, con l'attivazione dell'allarme.

All’atto di un più accurato controllo la donna ha spintonato più volte la guardia giurata nel tentativo di darsi alla fuga. Una volta bloccata veniva rinvenuta la merce sottratta attraverso la rottura della placca antitaccheggio: una borsa “Martini” del valore di 235 euro, alcune confezioni di profumi “Dior” e “Lancome” per un valore complessivo di 250 euro circa.

All’interno della borsa è stato anche rinvenuto un gancio di metallo usato come strumento per staccare le placchette. La donna è stata quindi condotta negli uffici della squadra Volante, e arrestata per il reato di rapina impropria e su disposizione del pm, è stata ricondotta presso l’abitazione in attesa del processo con rito direttissimo, previsto per la mattinata odierna.