I Carabinieri in prima linea per la donazione del sangue. Questa volta il gesto di solidarietà arriva dai rappresentanti dell’Arma delle caserme ogliastrine che durante la mattinata di oggi si sono recati al Centro trasfusionale dell’ospedale di Lanusei e nell’autoemoteca della Asl Ogliastra, che per l’occasione si trovava negli spazi davanti alla sede dell'Avis di Tortolì. Una giornata che ha portato alla raccolta di 25 sacche di sangue, a dimostrazione della spiccata sensibilità degli uomini dell’Arma sul tema della donazione.

L’iniziativa è stata possibile grazie alla collaborazione tra l’Aviscomunale di Tortolì, presieduta da Luca Russo, il Centro Trasfusionaledella Asl Ogliastra, diretto dalla dottoressa Giusy Cabiddu e lecompagnie dei Carabinieri di Tortolì e Jerzu, guidate dai capitaniGiuseppe De Lisa e Giacomo Tommaso Rossi.

Un gesto di grande generosità che dimostra quanto sia importante unireistituzioni e società civile per un unico grande scopo: sensibilizzarealla donazione e portare sempre più persone a compiere questo gestotanto semplice, quanto importante. «Questa è stata una delle primeiniziative che porteremo avanti quest’anno con le forze dell’ordine – spiega Giusy Cabiddu, direttrice del Centro trasfusionale della AslOgliastra – il 28 febbraio replicheremo una giornata simile anche con laPolizia di Stato. La richiesta di sangue è in costante crescita –continua – per questo motivo è fondamentale portare avanti progetti diquesto tipo. Per il prossimo futuro – conclude la direttrice – c’èl’intenzione di coinvolgere anche le società sportive, mentre nelperiodo estivo vorremmo svolgere delle raccolte nelle spiaggeogliastrine».

Il presidente dell’Avis di Tortolì Luca Russo evidenzia come icarabinieri siano da sempre stati presenti sul fronte della donazionedel sangue: «Molti colleghi dei carabinieri sono donatori abituali –spiega – ma grazie a questa iniziativa siamo riusciti a coinvolgernetanti altri, compresi i loro familiari. Speriamo di poter ripeterepresto questa esperienza che è stata davvero positiva».