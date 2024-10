I vestiti confiscati a Olbia, durante le operazioni di contrasto alle frodi in commercio, alla vigilia di Natale, vengono distribuiti agli assistiti della Croce Rossa.

I Finanzieri del Gruppo di Olbia hanno consegnato al presidente del Comitato locale della Cri oltre 500 capi di abbigliamento ritirati dal commercio lo scorso novembre nel corso dei controlli effettuati in alcuni esercizi commerciali galluresi.

Vestiti e sciarpe in buono stato ma venduti per materiale pregiato, come cashmere o mohair, e invece realizzato con viscosa e polyammide: una frode in commercio smascherata dalle Fiamme Gialle che questa volta, in accordo con la procura della Repubblica di Tempio Pausania, non ha distrutto i capi che, invece, sono stati consegnati ai più bisognosi residenti in città.