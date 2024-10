«La nuova Legge Forestale agevola la promozione dell'economia delle foreste attraverso specifiche azioni di valorizzazione del patrimonio boschivo, come quello che oggi viene sottoscritto tra l'agenzia Forestas e l'Amministrazione comunale. Sono certa che questa collaborazione metterà a valore la sughereta di Thiesi».

Sono le parole pronunciate dall’Assessora all’Ambiente della Regione Sardegna, Donatella Spano, questa mattina a Thiesi durante la presentazione della Convenzione tra l’Amministrazione comunale locale e l’Agenzia Forestas riguardo la sughereto di “Su Padru”, estesa per circa 230 ettari a sei chilometri dal paese.

Secondo la Spano, la legge numero del 2016 ha colmato un vuoto normativo. In essa è previsto il sostegno alle attività selvicolturali, la valorizzazione delle filiere di produzioni legnose e l'incentivazione della certificazione forestale quale strumento di promozione e qualificazione.

«Nella Legge Forestale, Comuni come quelli di Thiesi possono trovare gli strumenti per il rilancio del patrimonio sughericolo locale", ha spiegato Donatella Spano, che ha aggiunto: "Con la riorganizzazione prevista dalla legge 8 Forestas ha assunto compiti molto più ampi e questo permette di mettere a disposizione degli enti locali il personale per mezzo di convenzioni. In sostanza, si sposa una nuova metodologia per garantire maggiore efficienza ed efficacia degli interventi previsti negli indirizzi».