E’ risaputo che la lettura apre la mente e a confermarlo è anche la scienza, ma quando i libri non ci sono e le biblioteche puzzano di vecchio, che cosa si può fare?

E’ un po’ quello che sta succedendo succedendo ai ragazzi dell’Istituto comprensivo di Gavoi, che senza i volumi non riescono a far volare la fantasia come solo un buon libro di Peter Pan riesce a fare ai bambini.

La natura del problema? La mancanza di finanziamenti.

Come riporta il sito del comune infatti : “Le biblioteche del nostro istituto, purtroppo, sono ormai datate, la mancanza di finanziamenti specifici non ci consente di acquistare libri di nuova pubblicazione e quindi spesso non siamo in grado di offrire ai nostri allievi letture attuali se non con il patrimonio personale di libri che ogni insegnante possiede che non è mai sufficiente.”

L’iniziativa, rivolta a tutti i cittadini di Ollolai, Gavoi, Lodine e Olzai, propone l’acquisto di un libro e la successiva donazione alla biblioteca dei ragazzi. Questo, come scrive il Comune, servirà per rinnovare e svecchiare la nostra biblioteca permettono di far crescere i nostri bambini e ragazzi.

Una trovata molto sentita anche dai maestri e dal dirigente che affermano: "Come istituto riteniamo che uno degli obiettivi fondamentali della crescita dei bambini e dei ragazzi sia il potenziamento della lettura. La lettura apre nuovi orizzonti, ci aiuta a conoscere il mondo, ci consente di confrontarci, condividere, crescere con i nostri compagni. La lettura è fondamentale per la crescita, oggi in Italia la lettura è una delle attività più trascurate.”



Tuttavia i ragazzi dei 4 paesi non sono nuovi alla lettura, infatti lo scorso anno la scuola secondaria di 1° grado di Ollolai ha partecipato al progetto “Immaginando” attraverso il quale hanno vinto uno scaffale di libri. Ma non solo, il plesso di Gavoi da sempre partecipa ai laboratori del festival letterario dell’Isola delle storie.

Dallo scorso anno il laboratorio è stato esteso anche alla scuola secondaria di Ollolai e quest’anno parteciperanno anche gli allievi del plesso di Olzai.

Tra i libri richiesti dagli alunni ci sono “Falcone e Borsellino, paladini della giustizia”, ma non solo, anche “La vera storia di Capitan Uncino”, “Re Artù e i cavalieri della Tavola Rotonda" e tanti altri.

E’ possibile prendere visione dell’elenco dei libri richiesti dagli alunni al sito: http://www.icgavoi.gov.it/metti-le-ali-alla-nostra-fantasia/

Si ricorda che per donare uno o più libri è necessario prima compilare il modulo presso il seguente link:

https://docs.google.com/forms/d/1k7qGTB85rHcVv8J_ouMrJZPubakThQHW6T-ZCqDb7A4/viewform?ts=57262c1a&edit_requested=true&fbzx=5685322089993721000