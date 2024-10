I Carabinieri di Olbia hanno ricevuto una donna che stamane, nel ritirare alcuni capi di vestiario al Centro di smistamento della zona industriale, si è resa conto che all'interno del giubbotto consegnatole, una volta indossato, in una tasca interna, vi erano ben 1.180 euro in contanti.

La donna olbiese, una casalinga 55 enne la cui casa è stata pesantemente danneggiata dall'alluvione della scorsa settimana, volendo mostrar riconoscenza nei confronti di chi ha dimostrato grande solidarietà per la tragedia di Olbia, non ha esitato a presentarsi ai Carabinieri per far presente la cosa non sapendo come rintracciare il legittimo proprietario del giaccone.

I militari, sfruttando anche gli scontrini presenti nelle tasche del medesimo giaccone, stanno in queste ore cercando di risalire a colui che nel donare il giaccone aveva dimenticato il contante.