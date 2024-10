Un’intera comunità, quella di Sinnai in particolare, in ansia per le sue condizioni di vita. Ma anche nel circondario cagliaritano, dove don Guido Rossandich è ben conosciuto e stimato, c’era una forte preoccupazione.

Il bollettino medico diramato stamane dalla direzione sanitaria dell’ospedale Brotzu di Cagliari (dove il sacerdote è tuttora ricoverato), ha tranquillizzato i fedeli che attendevano buone notizie: don Guido, 80enne, alla guida della parrocchia Santa Barbara di Sinnai, è stato operato dai medici del nosocomio di via Peretti a Cagliari dopo essere stato ricoverato in seguito all’aggressione con un fendente infertogli da un ragazzo 21enne, pregiudicato, Emanuele Farris, (tuttora piantonato in Psichiatria al Santissima Trinità), da dove sarà poi trasferito per raggiungere il carcere di Uta.

Don Guido Rossandich, originario della Jugoslavia con alle spalle 50 anni di sacerdozio, non se l’aspettava quell’assurda aggressione, avvenuta ieri notte nella sua casa a Selargius, da parte di un ragazzo con problemi psichici. Sono ancora poco chiare le ragioni dell’assurda aggressione, mentre sul diario facebook del prete sono decine le attestazioni di solidarietà che si susseguono in queste ore.

Un grande spavento, un gesto insano che poteva avere un epilogo drammatico, ma fortunatamente “il paziente è stabile, è sveglio e le sue ferite all’addome sono state suturate” – riferiscono dal nosocomio Brotzu. Il giovane aggressore 21enne invece dovrà rispondere della grave accusa di tentato omicidio davanti all’Autorità Giudiziaria.