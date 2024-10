Don Domenico Concolino incontra i fedeli ogliastrini.

L’appuntamento, promosso dalla diocesi di Lanusei, è fissato per sabato prossimo alle 15:30, nella sala del Seminario in via Roma a Lanusei.

Il sacerdote, teologo e filosofo incardinato nella diocesi di Catanzaro-Squillace, incontrerà la comunità per affrontare un argomento importante per i credenti: L’esperienza di fede, oltre le catalogazioni e le quantificazioni.