Non si placa la bufera dopo le parole di don Richard Bucci, reverendo 72enne della chiesa del Sacro Cuore di West Warwick, nello stato del Rode Island (USA). Intervistato dalla Nbc News, il sacerdote ha sconvolto l'America dichiarando: “La pedofilia non uccide nessuno, mentre l’aborto sì”.

Pochi giorni prima don Bucci aveva pubblicato su un giornale la lista con i nomi di 44 politici, tra senatori e deputati, che l’anno scorso avevano votato a favore del Reproductive Privacy Act, in materia di interruzione di gravidanza, aprendo a libertà e diritti alle donne che decidono di abortire. Il sacerdote ha bandito dalla sua chiesa chi si era pronunciato a favore vietando loro di entrare nella sua chiesa per ricevere l’eucarestia, fare da madrine o padrini ai battesimi, da testimoni a matrimoni o anche solo per fare un discorso a un funerale.

Durante l’intervista Don Bucci ha parlato dell’aborto come di un massacro di bambini innocenti, terminando poi con la frase choc.