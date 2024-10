Attraverso un annuncio pubblicato su un sito specializzato, aveva indotto un uomo di Domusnovas all'acquisto di un'autovettura Fiat Panda 4 x 4, incassando un anticipo attraverso una ricarica Postepay pari a 300 euro, senza proseguire poi nelle trattative per la consegna del mezzo e il saldo da dare in occasione di un incontro che non è mai potuto avvenire. L'autore del raggiro si è infatti limitato a percepire l'anticipo per poi scomparire nel nulla lasciando il truffato con le pive nel sacco.

Si tratta di un bresciano 36enne, residente in provincia di Bergamo, disoccupato e con precedenti denunce a carico, che ieri, a conclusione di un'indagine scaturita da una querela presentata dal 64enne domusnovese, operaio incensurato, i Carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per truffa aggravata.

Gli agenti sono risaliti al truffatore mediante monitoraggio del percorso del denaro che è risultato essere confluito in una carta riferibile allo stesso denunciato.