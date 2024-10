Nella giornata di ieri a Domusnovas, intorno alle 13, i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto per furto in abitazione un 54enne di Iglesias, con pregiudizi di polizia.

Secondo quanto riferito l'uomo, previa effrazione della serratura della porta di ingresso, si era introdotto nella casa parrocchiale della chiesa Sant’Ignazio da Laconi, attualmente in uso al parroco pro tempore, asportando vari monili in oro e argento nonché la somma contante di 600 euro circa, provento delle offerte dei fedeli. La refurtiva è stata interamente recuperata e riconsegnata al parroco.

L’uomo è stato accompagnato presso la sua abitazione di Iglesias in regime di arresti domiciliari e nella mattinata odierna verrà processato con rito per direttissima presso il Tribunale di Cagliari, così come disposto dal P.M. di turno.