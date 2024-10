Dopo 2 anni di pausa a causa della pandemia da Covid 19, riprendono i Campionati Provinciali di Scacchi nella cornice del Sud Sardegna, precisamente nell’Istituto Comprensivo "F. Meloni" di Domusnovas.

Si terranno domenica 24 aprile dalle 9 del mattino alle 20 circa della sera e ci si aspetta circa un centinaio di partecipanti.

La passione per la logica, la matematica, le strategie e il ragionamento stanno appassionando tanti giovanissimi in tutta la Sardegna, tant’è che si è deciso di attivare dei laboratori di scacchi anche nella scuola di Domusnovas in modo che lo spirito competitivo sano per questo affascinante gioco possa essere stimolato ancora di più.

In occasione del Campionato, si potrà pranzare in locali convenzionati, si potranno visitare le affascinanti e suggestive Grotte di San Giovanni e/o il bellissimo Parco Scarzella.



L’iscrizione al Campionato potrà avvenire contattando gli organizzatori via mail all’indirizzo cigu18ca@gmail.com oppure compilando il modulo https://forms.glePcbzQUkKp5NPBju4A entro mercoledì 20 aprile. Potranno partecipare tutti gli under 18 italiani o stranieri, residenti e scolarizzati in Italia.

La quota di iscrizione è di 10 euro a cui verrà aggiunto il costo della tessera Junior FSI (5 euro per i neo tesserati, 10 per tutti gli altri).

Al primo, al secondo e al terzo classificato di ogni categoria e genere verranno consegnate le coppe, mentre a tutti verranno consegnati un attestato di partecipazione e un pezzo di scacchi da collezione; inoltre ci sarà un’estrazione finale con qualche regalino per i più fortunati. In palio anche un pc portatile!

Insomma, divertimento, passione, ragionamenti e strategie, sana competizione e tanti premi in una giornata indimenticabile a Domusnovas!

La dirigente scolastica, la dottoressa Marta Putzulu, afferma: “Siamo orgogliosi di ospitare nel nostro Istituto, dopo più di due anni di pandemia, gli alunni e le alunne dell'ex provincia di Cagliari per "giocare" insieme a scacchi, uno sport, una passione ma anche un modo per ritrovarsi e mostrare, all'insegna del fair-play, le proprie capacità attentive e logico-matematiche. Ringraziamo il Circolo scacchistico Mo.S.Ca. (Nuovo Movimento Scacchistico Cagliaritano) per aver promosso l'iniziativa, il Comune di Domusnovas per essersi mostrato entusiasta nel coadiuvarci nell'organizzazione dell'evento e tutti i nostri partner (Ass. Elda Mazzocchi Scarzella, Francesco Lamieri, Consorzio Natura Viva Sardegna, Proloco Villamassargia, Halley Sardegna)”.

L’accesso al pubblico ai Campionati sarà contingentato dalle norme anti Covid attualmente in vigore.

Per ulteriori informazioni, contattare gli organizzatori tramite email: cigu18ca@gmail.com

Isacco Ibba 3280090130; email ij@tiscali.it

Rosalba Salis 3338750813

Andrea Sorcinelli 3286182915

Istituto Comprensivo “F. Meloni” email caic875002@istruzione.it

I siti di riferimento sono

http://asdmosca.altervista.org/

https://comprensivodomusnovas.edu.it/