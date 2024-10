Nella serata di ieri certificato un nuovo caso di positività a Domusnovas, che si va ad aggiungere ai precedenti otto. Lo ha comunicato il sindaco Massimiliano Ventura, tramite un post sul suo profilo Facebook

."Dal precedente comunicato va segnalato un caso in più; pertanto ad oggi i casi accertati sono 9 - si legge nella nota -. Per quanto riguarda lo stato di salute delle persone interessate dal Covid-19, questa è la situazione: tranne il primo caso, che oggi può definirsi in continuo miglioramento, e il secondo con due giorni di febbre, tutti gli altri concittadini colpiti dal virus stanno bene".

"Nessuno è in ospedale - spiega il primo cittadino -, nessuno ha sintomi di nessun tipo, nessuno ha dovuto subire cure particolari. Confermo che la situazione è monitorata quotidianamente. Mi affido a voi per quanto riguarda il rispetto delle regole da cui dipende tanto il contenimento del virus".