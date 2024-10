A Domusnovas un nuovo caso di positività al coronavirus, si tratta del nono. Lo fa sapere il sindaco Massimiliano Ventura, tramite un comunicato ai cittadini su Facebook.

"Premetto che la situazione è pressoché stabile per quanto riguarda i concittadini risultati positivi al virus - spiega il primo cittadino -. Continua il monitoraggio costante di tutte le situazioni particolari. Alcuni dei concittadini interessati dal virus cominciano a negativizzarsi e questo significa che tutti stanno facendo quanto previsto. Il numero rimane di 9 concittadini positivi , questo per via di un nuovo caso comunicato oggi. Nel complesso la situazione è tranquilla per 8 nostri concittadini che non presentano sintomi, per il nono invece per varie situazioni si è ritenuto opportuno il ricovero ospedaliero ma tutto risulta sotto controllo".

"Quello che deve prevalere è lo stato di serenità in tutti sapendo che ogni giorno si lavora per tenere sotto controllo la situazione, questo però non basta: serve il vostro aiuto, fondamentale per limitare i contagi e il diffondersi del virus - sottolinea Ventura -. Ricordiamoci la mascherina, di lavare le mani, di evitare gli assembramenti e che siamo noi che cerchiamo il virus, non lui che cerca noi".