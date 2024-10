«Un mesetto di degenza tra letto e poltrona e tornerà come nuovo». Aveva assicurato un’infermiera ai suoi familiari, preoccupati. Un uomo di 74 anni, di Domus De Maria, è deceduto, il 2 gennaio scorso, all’ospedale Marino di Cagliari dove era stato accompagnato poco prima a causa di una caduta dalle scale.

I medici gli avevano diagnosticato una micro frattura di qualche vertebra e avevano tranquillizzato i familiari. Ma qualche ora dopo la tragedia. Sulla salma è già stata eseguita l’autopsia mentre i funerali si sono svolti ieri.

sporto una denuncia. il pubblico ministero della Procura cagliaritana, Nicola Giua Marassi, ha aperto un procedimento penale, per ora contro ignoti, per l’inspiegabile decesso di G. B. S.

Il 74enne, pensionato, nella mattinata del 2 gennaio era caduto da una scala che stava utilizzando per preparare la sala della sua abitazione per la ritinteggiatura. Sul posto è intervenuta l’ambulanza. Gli operatori gli hanno applicato il collare, lo hanno immobilizzato nella barella spinale, gli hanno misurato i parametri vitali, che sarebbero risultati a norma, e si sono messi in viaggio per trasportarlo all’ospedale: inizialmente dovevano condurlo al Santissima Trinità, ma poi il mezzo è stato dirottata al Marino. G. B. S. durante la presa in carico e il trasporto è rimasto sempre vigile, reattivo e collaborativo, così come ha risposto senza problemi e a tono a tutte le domande che gli sono state formulate per compilare la scheda d’ingresso all’atto del ricovero nel reparto di Ortopedia, dove è stato destinato dopo una prima visita al pronto soccorso.





Dopo vari accertamenti i medici sono giunti alla conclusione che l’uomo aveva rimediato una microfrattura composta a una qualche vertebra del bacino e che comunque sarebbero stati più precisi dopo l’effettuazione della Tac, programmata per la mattina seguente.

I familiari però erano comunque molto preoccupati per alcun sintomi che avvertiva il paziente: sentiva freddo, sudava abbondantemente, provava nausea, formicolio a un piede, gonfiore a una gamba e il suo viso era sempre più giallo e smunto. Tutti elementi ritenuti però “normali” dagli addetti ai lavori e compatibili con il trauma subìto.

I familiari si sono allontanati per qualche ora per preparare la valigia per la degenza ma al loro ritorno l’uomo in stanza non c’era. Era deceduto poco prima nel reparto di Rianimazione, colto da un arresto cardiaco.

Ora la procura indaga su eventuali responsabili.