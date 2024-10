Giornata impegnativa per gli uomini del Corpo forestale, intervenuti in diverse zone dell'Isola per lo spegnimento dei roghi.

Incendio nelle campagne di Furtei, località "Bruncu su Sensu", dove sta intervenendo un elicottero del Corpo forestale proveniente dalla base di Villasalto. Richiesto anche l'intervento di un secondo elicottero leggero, proveniente da Marganai. Sul posto, a coordinamento delle operazioni di spegnimento il Dos appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Sanluri.

Un elicottero leggero del Corpo forestale proveniente dalla base di Fenosu sta invece intervenendo su un incendio in agro del comune di Cuglieri, località "Sa Tanca Manna". Sul posto coordina il Dos appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Cuglieri.

Infine, un elicottero del Corpo forestale proveniente dalla base di Sorgono sta intervenendo su un incendio nel territorio di Gonnoscodina, località "Sirialis".

A coordinamento delle operazioni di spegnimento il Dos appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Ales.