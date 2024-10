Domenica di duro lavoro per le squadre dei Vigili del Fuoco di Nuoro.

L' ultimo intervento in ordine di tempo ha impegnato gli uomini del 115 per tutta la notte presso la località "monte Senes", nel territorio del comune di Irgoli, dove le operazioni di bonifica sono proseguite con i mezzi aerei. Sul posto tre squadre che hanno arginato l'avanzamento delle fiamme fino alle prime luci dell'alba.

La giornata festiva di ieri ha visto impegnati Vigili del Fuoco nel territorio provinciale nuorese su vari fronti.

Alle ore 12:24 un rogo è divampato nel comune di Seui, in una zona periferica del centro abitato. Immediatamente sono state inviate sul posto 2 squadre VF dal Distaccamento di Lanusei e della Centrale di Nuoro. Sul posto in azione anche 3 elicotteri della flotta regionale e 2 Canadair del Dipartimento dei VVF, nonché personale del Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale. Si segnalano danneggiamenti lievi a una stalla e a un deposito di materiale edile, nel quale erano parcheggiati un trattore ed un escavatore, anch’essi lievemente danneggiati, ma non è stato necessario evacuare nessuno dei residenti.

Le squadre VF, oltre all’opera di estinzione dell’incendio ed alla successiva bonifica, si sono concentrate sulla preservazione del vicino deposito del gas cittadino, che ricadeva nell’area interessata dall’incendio, riuscendo ad evitare il suo coinvolgimento.

Dalle ore 13:57 una squadra del Comando di Nuoro è stata impegnata nel territorio del Comune di Sarule per un altro incendio sterpaglie. Sul posto in azione 2 elicotteri della flotta regionale e personale a terra del CFVA.

Alle ore 14:45 quattro squadre dei VVF di Nuoro sono intervenute per un rogo di sterpaglie nel territorio del Comune di Orune, che ha minacciato alcune abitazioni in zona periferica del paese. Sul posto hanno operando 2 elicotteri della flotta regionale e personale del CFVA. Sono state inviate in supporto anche la squadra del Distaccamento di Bono (SS). Attivato il Posto di Comando Avanzato (PCA) dove a coordinare le operazioni era presente un Funzionario VF. Non si segnalano danni rilevanti ad abitazioni o situazioni di pericolo per la popolazione.

Tutte le operazioni sono state seguite e coordinate dal Comandante ing. Antonio Giordano, in stretto raccordo con il Centro Operativo Nazionale, Direzione Regionale dei VVF e Prefettura di Nuoro, disponendo di un contingente, nella sede Centrale e nei 5 distaccamenti pari a 53 unità operative, 3 Funzionari, 9 Autopompe, 7 Autobotti ad alta capacità, 5 automezzi leggeri 4X4, 1 elicottero AB 412 del Reparto Volo di Alghero.