Domenica 14 ottobre dalle 10.00, in occasione di “Domenica di Carta” promosso dal Mibac, la Soprintendenza archivistica della Sardegna ha promosso un incontro con l’Archivio storico comunale di Sassari dal titolo “Statuti Sassaresi. Per una nuova valorizzazione attraverso gli strumenti digitali e di comunicazione multimediale”.

L’appuntamento, in programma nella sede di palazzo Barrago in via Marche 17 a Cagliari, avrà l’intento di sperimentare nuove forme di valorizzazione e tutela dei due codici pergamenacei medievali inserite all’interno del progetto “Gli Statuti Sassaresi dalla pergamena al digitale”.

Quest’ultimo sarà presentato da Manuela Palitta (Assessora alla Cultura del Comune di Sassari), Paolo Cau (Direttore scientifico del progetto) e da Carla Merella (Archivista dell’archivio storico comunale). I lavori saranno coordinati da Vincenzo Gaias (Soprintendenza archivistica).