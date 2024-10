Anche quest’anno Villacidro vivrà una primavera ricca di eventi grazie al Viviverde, una manifestazione fortemente voluta dall’Assessorato all’Ambiente, Sport e Turismo per valorizzare il territorio. Con un mix di sport, teatro, cultura, sapori e tradizioni Villacidro presenta il suo miglior biglietto da visita al pubblico.

Da marzo sino a giugno i riflettori si accenderanno sul Paese d’Ombre che si sente pronto per il suo riscatto.

Quest’anno si parte con la seconda edizione della Festa degli agrumi, in programma domenica 11 marzo, dalle ore 10, in cui il parco Piga di via Nazionale ospiterà nuovamente la festa. L’evento, assente da diversi anni, è stato riproposto lo scorso anno dall’amministrazione comunale con l’obiettivo di rilanciare uno dei tratti caratteristici dell’agricoltura, settore trainante dell’economia locale. Sono attesi parecchi i produttori che riempiranno di vita la piazza.

“La tradizione agricola villacidrese ha sempre riservato uno spazio importante agli agrumi – ha detto l’assessore all’ambiente Marco Erbì -. Ogni anno vengono raccolti circa 140 mila quintali di agrumi, per questo, era giusto dedicarli un evento regalando una vetrina ai produttori e un’occasione di incontro per tutti che contribuisca a valorizzare il paese e a renderlo più vivace”.

Durante la giornata è possibile partecipare a diversi laboratori.