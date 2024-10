È grande attesa a Siligo per la quarta tappa di Freemmos, in programma domenica 8 luglio. L’iniziativa, promossa dall’attivissima Fondazione Maria Carta per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dello spopolamento, approderà nel paese che diede i natali alla grande artista, scomparsa nel 1994.

Anche Siligo, in questi ultimi 20 anni, ha risentito di un costante e graduale decremento demografico. L’incontro, che si terrà nei locali del Centro sociale antistante la piazza Maria Carta a aprtire dalle 17.00, avrà come tema “Parlano gli scrittori”.

Alla tavola rotonda, oordinata da Costantino Cossu (Giornalista della Nuova Sardegna) prenderanno parte Vanessa Roggeri, Giacomo Mameli, Gavino Ledda e Carlo Pala. La sociologa Ornella Porcu avrà il compito di raccogliere le testimonianze di alcune realtà imprenditoriali del territorio. Interverranno Pierluigi Pinna (azienda casearia Fratelli Pinna di Thiesi), Stefano Cucca (Cofondatore dell'associazione “Rumundu”, operante nel settore della consulenza e attività di supporto di progetti innovativi e sostenibili) e Fausto Mura (Presidente dell'associazione “Nino Carrus”), da sempre impegnato sul tema dello spopolamento.

Previsti alcuni interventi musicali, i saluti istituzionali del Comune di Siligo, di Leonardo Marras (Presidente della Fondazione Maria Carta), e dei Sindaci che hanno ospitato diverse tappe di “Freemmos”.

Al termine dell’incontro, in piazza Maria Carta, spazio alla musica con il gruppo di ballo Santa Maria de Bubalis di Siligo, i Cordas et Cannas, Fantafolk (Andrea Pisu e Vanni Masala) con Manuela Mameli, Mori per sempre, la Corale Polifonica Santa Cecilia, Double Dose, Tressardi, Quilo “Sa Razza”, Gravity Sixty e Cristina Rosa.

Proprio in favore di quest’ultima sarà allestito, in continuità con le precedenti tappe della manifestazione, un punto informativo e di raccolta fondi contro la Neuroborrelliosi di Lyme. La serata sarà presentata dal giornalista Giacomo Serreli.