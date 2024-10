L’Isre (Istituto Superiore Regionale Etnografico della Sardegna), ha comunicato che anche il 7 aprile, come ogni prima domenica del mese, i suoi musei saranno aperti al pubblico gratuitamente con visita guidata in lingua sarda.

A partire dalle 10.30 due guide con specifiche competenze linguistiche, una per ogni museo, accompagneranno i visitatori in un percorso guidato della durata totale di due ore. La proposta intende valorizzare l’utilizzo del sardo come strumento di comunicazione e di promozione culturale.

Per il presidente dell’Isre Giuseppe Matteo Pirisi, “l’iniziativa ha due propositi: sottoporre al gradimento del pubblico un progetto sperimentale e ottemperare allo spirito dell’articolo 26 della legge regionale N. 22/2018, quella sulla promozione e valorizzazione della nostra cultura e della nostra lingua. Quella del 7 aprile è dunque un'occasione per tutti i visitatori di utilizzare il sardo come strumento concreto per scoprire il mondo dei musei e proiettare la cultura sarda verso il futuro, e dimostra una volta di più l’impegno dell’'Istituto Superiore Regionale Etnografico verso la tutela del patrimonio linguistico isolano”.

I museo del Costume e la Casa Natale di Grazia Deledda a Nuoro saranno aperti dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00.