Domenica 5 marzo, a Nuoro, si terrà la quarta edizione della sfilata dei carri allegorici organizzata dall’Associazione folkloristica “Nugoresas” presieduta da Carlo Boeddu.

La sfilata di quest’anno, in accordo con la Commissione Provinciale di Vigilanza, partirà alle ore 15 da viale Sardegna e lungo il percorso attraverserà via Lucania, viale del Lavoro, via Lamarmora e corso Garibaldi terminando ai giardini pubblici di piazza Vittorio Emanuele dove, tra balli e canti tradizionali, verranno offerte le zeppole agli spettatori.

Le rappresentanti dell’Associazione “Nugoresas”, nel corso della conferenza stampa, hanno espresso a nome di tutti gli aderenti la loro piena soddisfazione per “essere riusciti ad organizzare l’evento anche quest’anno nonostante le difficoltà derivanti dalla volontà di garantire un livello di qualità sempre maggiore in un contesto di normative sempre più stringenti".

"Ricordiamo a tutti – spiegano – che preparare questa manifestazione non comporta semplicemente predisporre un modulo per la partecipazione dei carri, ma significa assumersi responsabilità e costi. Il costo complessivo, infatti, si aggira attorno a 12 mila euro e rappresenta l’investimento più importante della nostra Associazione da diversi anni. Ringraziamo il Comune di Nuoro che, nell’importo totale, contribuirà con 6 mila euro”

Anche l’Assessore al Turismo Marcello Seddone esprime la “gratitudine dell’Amministrazione Comunale nei confronti dell’Associazione Nugoresas per aver animato anche quest’anno il Carnevale nuorese. Va premiato l’impegno di chi, sottraendo il proprio tempo libero a passioni ed affetti, decide di impegnarsi per realizzare manifestazioni di questa portata in città anche assumendosi responsabilità in prima persona. È un esempio di come con la collaborazione tra mondo associativo e istituzioni si possano realizzare eventi nonostante le ristrettezze finanziarie di questi tempi”.

La manifestazione è stata inserita dal Comune di Nuoro nei programmi del circuito “Carnevale di Barbagia” a conclusione di un mese di eventi nei 16 paesi aderenti all’iniziativa, al debutto nel 2017, che potrà essere un’occasione di sviluppo turistico del territorio anche nei periodi di bassa stagione.