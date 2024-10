L'Associazione culturale “Santu Antine” di Torralba, in collaborazione con il Comune e la Pro loco, ha promosso, per domenica 5 agosto alle 21.00, in piazza Marconi, una serata interamente dedicata ai cori folkloristici sardi.

Prevista l'esibizione del coro Femminile "Sinfonie d'altura" di Aritzo (Direttore Michele Turnu), il coro “Sant'Uanni” di Siamanna (Maestro Gianni Andrea Puddu) e il coro polifonico etnico “Eleonora D'Arborea) di Oristano (Maestro Antonello Manca).

L'Associazione Culturale ha voluto specificare che «quest'anno, per motivi organizzativi, non è stato possibile organizzare la manifestazione “Cantos Ballos e Pregadorias”. L'appuntamento è rimandato al prossimo anno con l' undicesima edizione». La manifestazione è inserito all'interno dell'estate torralbese 2018.