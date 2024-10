«Vi rammentiamo che, soprattutto in questo periodo, c'è carenza di sangue. Se non avete mai donato sangue o se è da tanto che non lo fate, pensateci: niente è più nobile, in un momento di forza (ergo di salute) che combattere assieme a chi questa forza (ergo di salute) che combattere assieme a chi questa forza non la possiede».

Con queste parole, l'Avis di Cossoine ha promosso una donazione di sangue che si terrà domenica 5 agosto, nella sede dell'Associazione, dalle 8.00 alle 12.00.

Un appello urgente alla donazione è stato lanciato anche da Vincenzo Dore (Presidente dell'Avis Provinciale di Sassari) che, in uno spot ha rimarcato come, specie nel periodo estivo, «abbiamo un fortissimo calo di donatori».