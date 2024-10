Anche Bonorva si appresta a celebrare la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. L’Assessora alla Cultura Laura Di Settimio, in collaborazione con la cooperativa di comunità Babbajola, ha organizzato, per domenica 26 novembre alle 17.00, presso l’auditorium dell’istituto comprensivo sito in via Giovanni XXIII, un incontro per sensibilizzare l’opinione pubblica su questa grave problematica.

All’evento prenderanno parte Padre Pinuccio Solinas, che parlerà della violenza di genere e sulle caratteristiche delle strutture esistenti in Sardegna, la dottoressa Maria Grazia Saba (Acos Sassari) che opera contro la prostituzione schiavizzata, la dottoressa Giovanna Cottu (Associazione Progetto Aurora di Sassari), che relazionerà sulla violenza interfamiliare, mentre il dottor Matteo Nieddu (maestro di Krav Maga) interloquirà sulla libertà di vivere attraverso la difesa personale.

in programma anche la proiezione del videoclip tematico “Lacrime Silenziose” realizzato dall’agenzia “Non Solo Eventi” di Emanuela Sassu con il regista Ennio Salinas e il gruppo musicale Ammerare.