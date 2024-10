L’Associazione Sportiva Dilettantistica “San Giorgio” Bonnanaro in collaborazione con l’Uisp-Sport per Tutti, ha organizzato per domenica 25 febbraio, presso il campo sportivo, la prima edizione della “Quintana in Maschera”.

Come specificato dagli organizzatori, si tratta di una giostra equestre in cui ogni cavaliere dovrà percorrere, al galoppo, un tracciato disegnato a forma di “8”. Con l’ausilio di una lancia in legno, i partecipanti dovranno centrare due anelli collocati su una sagoma fissa. Il tempo sarà rilevato da due fotocellule.

Potranno partecipare all’evento i cavalieri, sia esperti che principianti. I cavalli, di ogni paese e razza, dovranno essere vaccinati e muniti di test di coggins.

Il montepremi sarà stabilito in base alla percentuale del totale delle iscrizioni. Al vincitore andrà il 50%, al secondo il 30% e al terzo il 20%. Vincerà la gara colui che riuscirà a centrare il maggior numero di anelli nel minor tempo possibile. Le adesioni dovranno essere date entro le 10.00 della stessa giornata di domenica 25. Maggiori informazioni ai numeri 3665885236 e 3465213944.

Un evento, questo, voluto fortemente dai ragazzi dell’Associazione Ippica, guidati dal loro presidente Giuseppe Scanu (di Mario). Un lavoro intenso da parte di questo gruppo di giovani, amanti degli sport equestri, che intende continuare a portare avanti la tradizione equestre a Bonnanaro.

Da molto tempo, il paese coltiva questa passione per l’equitazione, anche grazie alla presenza del maneggio “Sardo Cheyenne”, del domatore Angelo Masia, che gestisce insieme alle due figlie Maria Paola e Raffaela.