Saranno i siti archeologici della Valle dei Nuraghi gli assoluti protagonisti della prima escursione nella Valle dei Nuraghi, promossa dall’Amministrazione comunale di Torralba guidata dal Sindaco Vincenzo Dore e dalla Pro loco presieduta da Rossana Masala in collaborazione con l’Associazione Sportiva Dilettantistica “In Mountain Bike”, in programma domenica 24 giugno.

La giornata ha come finalità, quella di far conoscere alcuni monumenti caratteristici di questa parte del Meilogu, tra cui i Nuraghi “Ruju” , “Oes”, “Longu” e “Cussu”, la tomba dei giganti de “Sa pedra longa” e il complesso nuragico di “Santu Antine”.

Una visita che potrà essere effettuata sia in mountain bike che a piedi. Per gli amanti della bicicletta, il percorso, di media difficoltà, avrà una lunghezza di 40 chilometri con un dislivello di 350 metri. Gli organizzatori raccomandano l’uso obbligatorio del casco, oltre che una buona autonomia idrica e meccanica. L’escursione guidata sarà curata da Gianluigi Manus.

Per gli amanti del trekking, è previsto un unico percorso di facile percorribilità. Per entrambi le iscrizioni saranno aperte dalle 8.00 alle 9.00 in piazza Marconi mentre la partenza è fissata per le 9.30. L’arrivo a Torralba è previsto per le 13.30.

I costi sono stati fissati in 6 euro (solo escursione), 16 (escursione e pranzo) e 10 euro (pranzo accompagnatori). Le adesioni comprendono l’assicurazione, le escursioni guidate in mountain bike e a piedi, l’estrazione dei premi e il ristoro. Maggiori informazioni al numero di telefono 3803437241 (Gianluigi Manus).

«Non è una gara – hanno specificato i promotori – quindi si invitano i partecipanti a non promuovere sfide, e a non allontanarsi dalle guide».