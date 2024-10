Domenica 24 giugno Antonella Chessa pronuncerà la formula di giuramento come nuova Sindaca di Cheremule. Alle 11.00 è in programma la seduta del Consiglio comunale in cui saranno prese in esame le condizioni di eleggibilità e compatibilità del Sindaco e dei consiglieri comunali eletti lo scorso 10 giugno.

Inoltre, saranno presentate le linee programmatiche 2018-2023 e si procederà alla nomina della Commissione Elettorale Comunale. In programma anche le comunicazioni della Sindaca e dei componenti della Giunta comunale.

Tra i banchi della maggioranza (Insieme per Cheremule tra Passato e Futuro) siederanno Antonio Chessa, Rosa Nunzia Demurtas, Giuseppina Cuccureddu, Francesco Foddai, Davide Zara, Stefanina Saba e Luigi Chighine mentre in quella della minoranza Francesca Silvia Brundu (Cheremule Bene Comune), Salvatore Masia e Salvatore Maria Pittalis.