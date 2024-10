Una giornata interamente dedicata alla natura e alla conoscenza del territorio comunale. Domenica 24 giugno, l’Avis di Cossoine ha promosso un’escursione diurna (circa 10 chilometri) a “Su Monte”.

Il raduno è fissato per le 7.30 nella sede dell’Avis mentre la partenza alle 8.00. Al termine, sarà offerta un’arrostita di carne a Paule Manna.

Come specificato dagli organizzatori, «Le uscite in ambiente sono soggette a pericoli che comportano rischi, con la partecipazione si è consapevoli a priori dell’esistenza dei suddetti pericoli e ci si assume personalmente in proprio tutti i rischi, nonché la responsabilità per i danni che ciascuno può subire o arrecare, direttamente o indirettamente, ad altri; il rapporto che si instaura, durante l’escursione, tra gli accompagnatori ed i partecipanti si configura, come accompagnamento volontario per spirito associativo, a titolo gratuito e non professionale”; in considerazione dei rischi e dei pericoli inerenti allo svolgimento dell’escursione, con la partecipazione si sollevano gli organizzatori e gli accompagnatori, da ogni responsabilità in merito ad eventuali incidenti di qualsiasi natura che dovessero verificarsi nel corso della stessa».

Inoltre, si raccomanda una buona fornitura di acqua, calzature e abbigliamento adatti per l’occasione.