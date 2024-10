Il gruppo “Illerinados” di Cossoine, in collaborazione con l’Amministrazione comunale e l’Avis, ha reso noto il programma dell’ottavo motoraduno in memoria di Cece Carboni, in programma domenica 22 luglio.

Si inizierà alle 10.00 con le iscrizioni presso l’anfiteatro. Alle 12.00 partirà il giro turistico con rinfresco mentre alle 13.00 sarà servito il pranzo con un ricco menù e verrà proiettato il Gran Premio di Formula 1.

Alle 17.00 spazio alla musica dal vivo con i “That’s All Folks” seguito, alle 19.00, dal sexy lavaggio. Al termine altro momento musicale con il Dj Usb Mp3.