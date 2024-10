L’Associazione Culturale Kaotica, in collaborazione con gli amici di Mandra Antine l’approvazione del comitato territoriale della UISP, ha promosso per domenica 10 giugno una giornata all’insegna della natura, della cultura e dello sport “Alla scoperta di Monte Majore”.

Il programma consisterà in una corsa competitiva di 15.3 chilometri (partenza alle 10.00) su un percorso panoramico misto che attraverserà la bellissima località di “Sas Baddes e Monte Mesu”.

Alla competizione saranno ammessi gli atleti italiani o stranieri di ambo i sessi, residenti in Italia e regolarmente iscritti alla UISP o alla FIDAL per l’anno 2018, nelle categorie juniores, promesse, senior e i nati dal 2000 e precedenti. Potranno prendere parte anche quelli nati nell’anno 1998 e precedenti in possesso di RUN CARD in corso di validità.

I partecipanti dovranno essere in regola con la certificazione medica d’idoneità alla pratica sportiva “atletica leggera” alla data del 10 giugno 2018. Il ritrovo della giuria e dei partecipanti sarà in località Monte Majore dove, dalle 8.00 alle 9.30, verrà aperta la segreteria per il ritiro dei pettorali e del pacco gara. Alle 13.00 è previsto un punto di ristoro.

L’iscrizione alla corsa competitiva, aperte sino al 10 giugno alle 9.30, potrà essere effettuata sia presso il centro del pesce di via Demartini a Thiesi oppure tramite Pagamento con bonifico all’iban: IT97C0335901600100000135528 – intestato a KAOTICA e l’invio di un messaggio all’indirizzo di posta elettronica contucabras@tiscali.it, allegando la copia del pagamento, il certificato medico e la copia tessera e indicando le generalità (nome, cognome luogo e data di nascita) e la Società di appartenenza.

Il contributo di partecipazione (corsa competitiva di 14.30 chilometri) è stato fissato in 15 euro (pranzo incluso), 8 (solo corsa) e 10 (solo pranzo per i non partecipanti alla gara). Lo stesso include Pettorale gara, l’assicurazione, l’assistenza medica, i Ristori lungo il percorso e la frutta a pezzi a fine gara.

Durante tutto l’arco della giornata saranno proposte alcune attività come le passeggiate, la caccia al tesoro, la pittura rupestre, la cavalcata con il pony, il teatro, la musica dal vivo e il mercato artigianale. Maggiori informazioni ai numeri 3467378613 (Alessandro Contu), 3383956863 (Pinuccio Loi) e 347716714 (Giampiero Sanna).