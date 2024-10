Il prossimo 30 novembre a Sassari, con ‘Muri a cielo aperto”, inizierà ufficialmente la ventiduesima edizione del festival internazionale “Isola dei Teatri”, promosso dal teatro “S’arza”. 20 appuntamenti previsti che termineranno il 14 dicembre, sempre nel capoluogo di Provincia, con lo spettacolo itinerante dal titolo “Un’ isola tutta per me”, un omaggio al Premio Nobel Grazia Deledda, con ospiti provenienti da tutta Europa.

Una tappa del festival farà tappa a Giave dove, domenica 10 dicembre alle 18.30, presso il Centro sociale, sarà presentato “Racconti di paesi lontani”, ambientato in Sardegna. Lo spettacolo riguarda una ricerca condotta su alcune tradizioni ebraiche e sarde, in perenne analogia, che parlano di storie d’amore e promesse non mantenute dai genitori degli amanti.