È stato domato l’incendio scoppiato questa mattina a Sant’Andrea Frius, in località Mitza Crabittu. Diversi i mezzi aerei intervenuti sul posto: gli elicotteri provenienti dalle basi di Villasalto e San Cosimo ma anche un Super Puma di stanza a Fenosu, un canadair e un A500 dell’Aeronautica militare.

Lo spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Senorbì e sono intervenute le squadre del Gruppo Gauf di Cagliari, alcune squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Senorbì, le squadre dei Vigili del fuoco di Cagliari e due squadre di volontari delle associazioni di Sant'Andrea Frius e Siurgus Donigala. Grazie alla prontezza di intervento l’incendio ha interessato un'area di circa otto ettari con copertura vegetale ad altofusto di sughera, nonchè aree coltive di vigneti e uliveti. Tutt'ora è presente sul posto la pattuglia del Corpo forestale per sorvegliare l'area.

In tutto sono stati quindici gli incendi scoppiati oggi in Sardegna. Mezzi aerei anche a Serri per un rogo divampato in località “Corti Malloni”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Isili, coadiuvata dal personale a bordo di elicotteri provenientidallebasi di Sorgono, Marganai e Fenosu, È intervenuto, inoltre, un canadair e le squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Villanovatulo. L’incendio ha interessato una superficie ricoperta a pascolo nudo.